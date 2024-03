Obdachloser in Graz angezündet: Täter flüchtig

Die Hilfsorganisation betont auch ausdrücklich, dass Personen, die aufgrund des nächtlichen Vorfalls um ihre Sicherheit besorgt sind, sich jederzeit an die VinziWerke wenden und den Schutz dieser Einrichtungen in Anspruch nehmen können. In den Grazer VinziWerken seien noch genügend Betten frei, vor allem im VinziNest und im VinziSchutz in der Maria-Stromberger-Gasse.