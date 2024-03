Rooneys Viagra-Streich: „Trainierte mit Ständer“

„Alle haben mich ausgelacht“

Was genau er da soeben geschluckt hatte, wurde dem siebenfachen Teamspieler bald klar: „Ich dachte: Was ist denn jetzt los? Bin ich das? Was geschieht mit mir? Ich bekam eine ‘Verhärtung‘, um mich herum eine Horde meiner Teamkollegen, ich dachte nur: ‘Das ist jetzt nicht so toll.‘ Alle haben mich ausgelacht, ich hatte es immer noch nicht geschnallt“, erinnert sich der ehemalige Chelsea-Profi, der nach eigenen Angaben keine Ahnung hatte, was Viagra überhaupt ist, an die unangenehme Erfahrung.