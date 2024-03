Nach Heim-Triumphen folgt der Saisonabschluss

Nach dem Heim-Doppel-Triumph im Montafon nimmt Alessandro Hämmerle die Saisonabschluss-Weltcupbewerbe der Snowboard Crosser am Samstag (17.00 Uhr MEZ) und Sonntag (17.00) in Mont-Sainte-Anne in Kanada mit viel Selbstvertrauen in Angriff. Bei den Frauen hoffen noch fünf Athletinnen auf die Kristallkugel