Ärger um Bälle: „Nicht gut für die Handgelenke“

„Jede Woche umstellen“

„Ich halte es für wirklich schlecht, dass wir jede Woche wechseln müssen, speziell, wenn man Operationen hinter sich hat. Ich kenne auch viele andere, die Handgelenksprobleme haben. Ich weiß nicht, warum in so ziemlich jedem anderen Sport Konstanz herrscht, während man sich im Tennis jede Woche umstellen muss“, beschwert sich Raducanu, die in Indian Wells erst im Achtelfinale der Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka in zwei engen Sätzen unterlag.