Drei Gipse! Tennis-Star plagt Verletzungspech

Operation an beiden Handgelenken und am Knöchel

Zu allem Übel musste sich Raducanu Anfang Mai an beiden Handgelenken operieren lassen. „Man kann mit Sicherheit sagen, dass die letzten zehn Monate schwierig waren, da ich an beiden Händen mit einer wiederkehrenden Knochenverletzung zu kämpfen hatte“, schrieb die 20-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen. Mit der dritten Operation am Knöchel gibt Raducanu dem Begriff „Verletzungspech“ eine ganz neue Bedeutung. Dennoch kann sie auf einem Foto lächeln, das sie dreifach einbandagiert im Krankenhaus zeigt.