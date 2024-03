Wieder mehr alleinerziehende Mütter in Österreich

So waren 1985 noch 78,8 Prozent der Eltern in einem gemeinsamen Haushalt mit Kindern verheiratet. Im Vorjahr waren das rund zwei Drittel. „Deutlich erhöht hat sich gleichzeitig der Anteil der unverheirateten Paare mit einem oder mehreren Kindern im gemeinsamen Haushalt, von 1,9 Prozent Mitte der 1980er-Jahre auf aktuell 13,2 Prozent (...)“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag.