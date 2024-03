Was die SPÖ mit NATO, Trump und der Miliz plant

Während sich hohe amtierende und ehemalige Politiker aus ÖVP- und SPÖ-Kreisen regelmäßig heimlich in Wiener Palais treffen, um eine Dreierkoalition für die Zeit nach der Wahl vorzubereiten, wird in den beiden Parteien derzeit an Strategiepapieren gearbeitet. Erst vergangene Woche beschloss die SPÖ im Bundesparteivorstand etwa ein neues Grundsatzpapier für Freiheit, Schutz und Sicherheit.