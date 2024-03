Jungvater Posch rückt verspätet beim ÖFB-Team ein!

Rangnick hat 26 Mann nominiert

Die Österreicher bereiten sich bis Freitag in Südspanien auf die EM-Testspiele am Samstag in Bratislava gegen die Slowakei sowie am folgenden Dienstag in Wien gegen die Türkei vor. Rangnick hat 26 Mann nominiert, mit Ausnahme von Posch sind laut ÖFB-Angaben am Montag alle fit und gesund zum Team gestoßen.