Wirtschaft hat immer öfter die Ökologie im Blick

Kostenlose Beratung

Eine kostenlose Orientierungshilfe wird ab sofort im Süden geboten. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Programm ,Qualifizierung.Nachhaltigkeit‘ nun Unternehmen und Beschäftigte in den Regionen Wiener Neustadt Stadt und Land, Neunkirchen, Lilienfeld und in Gemeinden des Triestingtals sowie im Raum Mostviertel-Eisenwurzen bei ihren ersten Schritten in eine nachhaltige Unternehmenszukunft begleiten können“, so Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).