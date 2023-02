In der Zukunft liegt die Kraft auch im Alter

Fachkräfte langfristig halten

Besonderes Augenmerk wird dabei auf das altersgerechte Arbeiten gelegt. Denn es ist wichtiger denn ja, Fachkräfte lange und zufrieden im Unternehmen zu halten. Daher wird gerade in diesem Bereich nachgeschärft: „Die Karenzberatung wird um die Initiative ,Generationen in Arbeit - Arbeit und Leben im Fokus’ erweitert. Zwölf Experten beraten ab sofort kostenlos, wie Familie und Beruf am besten mit einer Bildungskarenz vereinbart werden kann“, so Eichtinger.