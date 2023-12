Chance auf neues Potenzial für den Arbeitsmarkt

Selbstbestimmtes Leben führen

„Menschen mit Behinderungen haben ein Recht, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen und damit so unabhängig wie möglich zu sein“, erklärt Landesrätin Susanne Rosenkranz. Damit dies gelingt, wird etwa mit dem Projekt „0>Handicap“ der MAG Hilfe angeboten. Heuer konnten so bereits 34 Menschen mit Behinderung in Beschäftigung gebracht werden.