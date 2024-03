So viel zahlt man in Österreichs Top-Restaurants

Danach folgen – preislich ex aequo – das Ikarus in Salzburg (unter der Leitung von Martin Klein), der Rote Wand Chef’s Table im Schualhus in Lech in Vorarlberg (der erst seit Kurzem von Julian Stieger geführt wird) und das lange Zeit unangefochtene beste Restaurant des Landes, das Steirereck im Wiener Stadtpark (wo Heinz Reitbauer zaubert). Alle drei verlangen 225 Euro pro Kopf.