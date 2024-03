So gleicht Oberwarts Traum von 2. Liga einer Farce

Das Ziel für die nächsten fünf Jahre steht, ist klar formuliert. Oberwart will spätestens dann in der 2. Liga spielen. Dafür werden zahlreiche Adaptierungen in Sachen Infrastruktur vorgenommen. Doch die größte Baustelle ist aktuell das Team selbst. Ein gut bestückter – und wohl ebenso nicht gerade kostengünstiger – Kader, der einfach nicht performt. Dass Oberwart wirtschaftlich breit und gesund aufgestellt ist, ist kein Geheimnis. Und möchte man den Gerüchten Glauben schenken, ist das Vereinskonto auch prall gefüllt – für Ostligaverhältnisse. Was dabei bislang unterm Strich herausspringt, gleicht dagegen fast schon einer echten Farce.