Ilzer: „Ein perfekter Start in die Meistergruppe“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Perfekter Start für uns in die Meistergruppe. Wir wollten hier unbedingt gewinnen. Nach dem Spiel in Lille hatten wir in der Kürze der Zeit einiges zu tun, um uns vor allem im Kopf wieder frisch zu machen. Es hat Freitag, Samstag nicht so gut ausgeschaut, aber heute, 14.30, waren die Jungs am Punkt da. Wir waren sehr effizient. Dass Klagenfurt diesen Fehler von uns nicht ausnutzen konnte und wir postwendend das 2:0 und gleich darauf das 3:0 machen, war die Vorentscheidung in dem Spiel. Nach der Pause hatten wir alles unter Kontrolle. Ich denke, es war eine gute Ansage zu Beginn der Meistergruppe von Sturm Graz.“