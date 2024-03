Topgesetzte Swiatek im Finale gegen Sakkari

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und beim Tennis-Turnier in Indian Wells ins Endspiel eingezogen. Die 22-jährige Polin beendete am Freitag den Erfolgsrun der ein Jahr jüngeren Ukrainerin Marta Kostjuk mit einem glatten 6:2,6:1. Am Sonntag trifft sie in einer Wiederholung des Finales von 2022 überraschend auf die Griechin Maria Sakkari. Letztere rang US-Open-Siegerin Coco Gauff mit 6:4,6:7(5),6:2 nieder.