„Das macht süchtig, ich bin hungrig nach mehr!“

Wie auch im vergangenen Sommer, oder?

Ja. Ich hatte an ein Jahr Pause gedacht, weil ich die Folgen des Sturzes bei der WM bis in den August gespürt habe. Aber dann kam der extrem gute Chile-Kurs – und ich habe die Freude am Skifahren wieder gefunden. Dadurch kam ich in der Vorbereitung auch zu mehr Skitagen als je zuvor. Sicher ein Grund für meine Stabilität in diesem Winter. Gemeinsam mit dem großen Schritt auf dem Materialsektor, der uns gelungen ist.