ÖSV-Adler fliegt in Vikersund-Quali am weitesten

Der Salzburger Daniel Huber hat am Freitag in der Qualifikation für das zur Raw Air zählende Skifliegen in Vikersund die Tageshöchstweite erzielt. Der ÖSV-Adler landete bei 238 Metern, dahinter folgten der Slowene Peter Prevc (235,5) und Hubers Landsmann, der Weltcup-Gesamtführende Stefan Kraft (233).