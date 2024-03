Ende von Gasheizungen bis 2040 ist nur Richtlinie

Gasheizungen können somit auch in Österreich nach 2040 weiter betrieben und erneuert werden – „und zwar mit Grünem Gas“, teilte die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) in einer Aussendung mit. Gasheizungen werden in Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpen sogar unterstützt.