„Peinlich!“ F1-Legende von DIESEM Team entsetzt

Er ist früher immer ein Mann der offenen Worte gewesen und er ist es heute noch: Eddie Jordan sorgt im Formel-1-Zirkus wieder einmal für Aufregung! Der inzwischen 75 Jahre alte Ire, dessen Jordan-Team zwischen 1991 und 2005 in der Königsklasse des Motorsports aktiv war, lässt nämlich kein gutes Haar am Alpine-Team, das in der noch jungen 2024er-Saison blamabel schlecht auftritt. „Momentan sind sie das Team, das sich in der größten Krise befindet. Sie sind absolut peinlich!“