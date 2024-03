Pogacar will am Poggio nächstes Machtwort sprechen

Tadej Pogacar hängt am Poggio alle ab und gewinnt auch Mailand-Sanremo als gefeierter Solist – dieser Ausgang des ersten Radsport-Monuments der Saison am Samstag wäre keine Überraschung. Denn Pogacar beförderte sich durch seinen eindrucksvollen Erfolg auf den Strade Bianche vor zwei Wochen in die Favoritenrolle für den ersten der fünf großen Klassiker des Jahres. Der Slowene peilt beim mit 288 Kilometer längsten Saisonrennen seinen nächsten monumentalen Sieg an.