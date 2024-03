Volleyball-Girls gehen diesmal auf Nummer sicher

Ausgerchnet Innsbruck. „Beim letzten Spiel dort sind wir wegen einer Zugverspätung 45 Minuten vor Spielbeginn erst am Bahnhof angekommen. Diesmal gehen wir auf Nummer sicher“, erklärt Klub-Boss Karl Hanzl warum seine Volleyballerinnen schon am Freitag nach Tirol aufgebrochen sind. Im Liga-Halbfinale am Samstag sind die Wienerinnen gefährlicher Außenseiter.