Bodennutzung: „Großer Bahnhof“ im Tullnerfeld

„Bedeutung und Tragweite dieses Vorhabens verlangen neben professionellem Vorgehen vor allem gemeindeübergreifende Zusammenarbeit. So wie in der Vergangenheit bei unserem Abfallsammelzentrum, dem Parkdeck sowie bei dem Gesundheitszentrum, werden wir auch dieses Projekt gemeinsam in Angriff nehmen“, erklären Georg Hagl, Leopold Figl und Bernhard Heinl abschließend.