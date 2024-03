Ukrainische Kriegsgefangene monatelang gefoltert

Prügel und Bestrafungen mit Elektroschockern gehören demzufolge zum Alltag in den Haftanstalten. In ihrem jüngsten Bericht erläutert die Kommission unter anderem den Fall eines Mannes, dem in Gefangenschaft Steißbein, Schlüsselbein und Zähne gebrochen. Er habe den UNO-Fachleuten geschildert, dass er so stark geschlagen worden sei, dass er aus dem Anus blutete. In seiner Verzweiflung habe der Mann versucht, Suizid zu verüben. Seit seiner Entlassung musste er 36 Mal operiert werden.