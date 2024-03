Leithammel statt „Wunderfußballer“

Dass Amstettens Heimkehrer und Kapitän Lukas Deinhofer einen positiven Einfluss auf seine Elf hat, bestätigen auch die Zahlen. Mit „Deini“ gab’s im Frühjahr in der 2. Liga bereits zwei Siege. Oder genauer gesagt: Zwei Punkte mehr als im gesamten Herbstdurchgang. Dabei musste der Rechtsverteidiger beim 0:1 gegen Leoben wegen einer Sperre gar passen. „Ich bin kein Wunderfußballer, aber dafür jemand, der die Mannschaft mitreißt“, sagt Leithammel Deinhofer, der im Herbst noch für Gebietsligist Euratsfeld aufgelaufen war, im Profi-Fußball schnell wieder Fuß fasste. „Am Anfang fehlte ein bisschen die Spritzigkeit, jetzt bin ich aber wieder voll im Saft.

„In unserer Situation enorm wichtig“

Sah man zuletzt beim 2:0 über Stripfing. „Solche Siege sind in unserer Situation enorm wichtig. Du gehst dann mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in die nächste Partie“, blickt der 29-Jährige auf das Heimduell am Freitag gegen die Admira.