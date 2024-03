Morddrohungen! Hojlund-Interview sorgt für Ärger

„Hätten es verhindern können“

Goldbridge wies auch Vorwürfe zurück, dass Hojlunds Teamkollegen oder der Verein nicht glücklich über das Interview gewesen seien. „Es hat Monate gedauert, dieses Interview vorzubereiten. Jeder im Verein wusste davon, der Spieler und andere waren an einem Trainingstag in Carrington dabei, wir waren den ganzen Vormittag dort. Wenn jemand das hätte verhindern wollen, hätte er es tun können. Die Spieler und der Manager bekommen jede Woche eine Liste mit den Medienaufträgen. Sie wissen alle, was los ist.