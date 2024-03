In diesen Trikots greift Deutschland nach EM-Pokal

„Mal etwas anderes“

Die DFB-Elf wird in Blau zu sehen sein, wobei das Oberteil in Richtung des Kragens mit Verlauf einen pinken Farbton annimmt. „Das Heimtrikot ist mit den schwarz-rot-goldenen Schultern und dem ansonsten weißen Look klassisch – für mich ein typisch deutsches Trikot. Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich“, freut sich Florian Wirtz auf seinen ersten Auftritt in der neuen Wäsch‘.