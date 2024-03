Sepp Straka auf der „Insel des Schreckens“

Die 50. Auflage der Players Championship in Ponte Vedra Beach ist mit 25 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Allein der Sieger erhält 4,5 „Mille“. Mittendrin bei dem Spektakel ist ab heute Sepp Straka, der zuletzt aber nicht die Traumform von 2023 hatte. Sein früherer Trainer Claude Grenier sagt dazu: „Das ist der Sepp. Er hat immer wieder mal Phasen, in denen es nicht so läuft. Und dann ist er plötzlich wieder voll da, weil er unbeeindruckt sein Ding weiter durchzieht.“ Der Pro des GC Ebreichsdorf, der seinen Ex-Schützling heuer beim US Masters in Augusta begleiten wird, hält schon diese Woche eine Leistungsexplosion für möglich: „Der TPC Sawgrass ist ein Platz, der ihm liegt.“ 2022 belegte Sepp hier Platz neun.