5:1! KAC beendet Viertelfinal-Serie bei Pioneers

Pustertal Wölfe erarbeiten sich gegen Fehervar 7. Spiel

Im Duell von Pustertal mit Fehervar ging auch in der sechsten Partie der Heimverein als Sieger vom Eis. Die Südtiroler wehrten den „Matchpuck“ der Ungarn vor eigenem Publikum in Bruneck mit einem 4:2-Erfolg ab. Damit könnte nun zum erst dritten Mal in der Liga-Geschichte eine Playoff-Serie nur mit Heimerfolgen enden. Bisher war das nur im Halbfinale 2011 zwischen Salzburg und den Vienna Capitals sowie im Viertelfinale 2015 zwischen den Black Wings Linz und HCB Südtirol der Fall. Damit es ein drittes Mal dazu kommt, müsste Fehervar am Samstag (17.30 Uhr) im Entscheidungsspiel in Szekesfehervar den Halbfinal-Aufstieg fixieren.