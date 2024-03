Immer mehr Menschen unterstützen Antidemokraten

Viele Bürger leiden an Zukunftsangst

Steiner sieht in diesem Zusammenhang auch eine wachsende Kluft zwischen Bürgern und dem Staat sowie eine Zukunftsangst. „Und das ist äußerst besorgniserregend, denn wenn die Mehrheit unserer Bürger Angst vor dem hat, was als Nächstes kommt, und vor der Zukunft, schafft das ein Umfeld, in dem Angst den politischen Diskurs bestimmt.“ Ein Schlüssel zu einer Verbesserung der Situation liege darin, nationale Debatten zu beruhigen und jene Institutionen zu stärken, die an der demokratischen Willensbildung beteiligt sind.