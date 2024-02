„Soziale Medien sind eine Gefahr für Demokratie“

Vertrauen in Politik nimmt ab

Für die Demokratie in Österreich hat das zunehmend negative Auswirkungen: Das Vertrauen in die Politik nimmt ab, Populismus und Polarisierung steigen, sagen die Forscher in ihrer Stellungnahme. Als Infrastruktur einer demokratischen Öffentlichkeit seien soziale Medien daher ungeeignet. Allerdings: Für Autokratien und sich entwickelnde Demokratien gelte das nicht. Hier zeigen sich vielmehr positive Auswirkungen der sozialen Medien, die mehr Teilhabe, Transparenz und Information ermöglichen.