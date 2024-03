„Kreditvergaben ohne Prüfung sind eine Todsünde“

„Krone“: Ist die Hypo Vorarlberg bei der Kreditvergabe an die Signa ein zu hohes Risiko eingegangen?

Gerald Zmuegg: Wer die Signa-Darlehen – soweit bekannt – in Relation zum Eigenkapital und dem Anteil aller vergebenen Kredite der Hypo Vorarlberg setzt, wird feststellen, dass die Hypo von allen Banken am meisten betroffen ist. Gemessen an diesen zwei Punkten liegt ein extremes Risiko vor, das andere Banken so nicht haben. Wenn ich 200 Millionen Euro an Krediten vergebe, aber nur 1,4 Milliarden Euro Eigenkapital habe, dann ist das, vorsichtig formuliert, sehr sportlich.