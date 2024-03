Die zwei roten Städte und die schwarzen Dörfer

Das ländliche Pinzgau dagegen bleibt großteils in schwarzer Hand. In etlichen Dörfern gab es erfolgreiche Amtsverteidigungen: Alois Hasenauer in Saalbach-Hinterglemm, Michael Obermoser in Wald, Erich Czerny in Krimml, Hannes Enzinger in Bramberg, Günther Brennsteiner in Niedernsill, Johann Gassner in Taxenbach, Florian Juritsch in Unken, Michael Lackner in St. Martin, Josef Grießner in Leogang und Josef Hohenwarter in Weißbach. Barbara Huber konnte sich in Bruck gegen vier Kandidaten behaupten. In Piesendorf, Viehhofen, Maishofen, Stuhlfelden und Hollersbach gibt es neue schwarze Ortschefs. Aber: In manchen Oberpinzgauer Gemeinden wurde die ÖVP in der Gemeindevertretung von Platz 1 verdrängt: Beispielsweise in Neukirchen, wo es zu einer Stichwahl kommt. Oder in Stuhlfelden, wo sogar die Freiheitlichen die Schwarzen als stärkste Fraktion ablösten.