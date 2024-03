Skitourengeher in Tirol von Lawine verschüttet

Die beiden Deutschen waren am Sonntag mit einer 16-köpfigen Gruppe von Alpinisten in St. Siegmund im Sellrain unterwegs. „Als sie vom Westfalenhaus über das Längental in Richtung Parkplatz Lüsens fuhren, löste sich aus dem Gamsgrübl eine Lawine und verschüttete den 61-jährigen Mann teilweise und die 61-jährige Frau ganz“, heißt es seitens der Polizei.