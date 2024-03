Massenweise Neuschnee: Tödliche Gefahr auf Bergen!

„Prognostizierte größere Mengen Neuschnee verbunden mit stürmischen Winden lassen die Lawinengefahr in Teilen Tirols in höheren Lagen oberhalb der Waldgrenze am Sonntag ansteigen“, heißt es seitens der Landes. Der Lawinenwarndienst gab ab dem Nachmittag gebietsweise Stufe 4 der fünfteiligen Skala, also große Gefahr, aus.