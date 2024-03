Wiener Talent auf dem Radar des Weltmeisters

Aaron Stazic erzielte beim 118:66-Sieg des BC Vienna in der heimischen Basketball-Superliga am Sonntag in Eisenstadt elf Punkte. Für den 16-Jährigen fast schon so etwas wie Routine. Seit Saisonbeginn steht der 2,02 Meter große Youngster im Kader der Kampfmannschaft jenes Vereins, den sein Onkel Petar und sein Vater Stjepan seit rund eineinhalb Jahrzehnten führen.