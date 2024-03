Mann bei Horrorcrash lebensgefährlich verletzt

Um kurz vor 18 Uhr war der 28-jährige Nenzinger auf der L190 in Richtung Feldkirch unterwegs, ein 41 Jahre alter Mann aus Nüziders fuhr zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache driftete einer der beiden Lenker in der Rechtskurve nahe dem Liebherr-Werk mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn - eine Frontalkollision war nicht mehr zu vermeiden.