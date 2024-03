Geliebte als Beifahrer: Radarfallen als Ehe-Killer

In Italien - wie in anderen Ländern - kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass Verkehrssünder durch Blitzerfotos in unangenehme Situationen gebracht wurden, weil auf den Aufnahmen auch andere Leute zu erkennen waren, die vielleicht nicht unbedingt im Auto hätten sitzen sollen. Auch manche Ehen sollen auf diese Weise gescheitert sein. Italien hat mehr als 11.000 Radarfallen-so viele wie kein anderes europäisches Land. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 4700. Trotzdem ist die Zahl der Verkehrstoten extrem hoch. 2022 waren es 3200.