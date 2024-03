Toto Wolff: „Es steht immer auf Messers Schneide“

Hamilton und Russell tun sich mit dem W15 auf eine schnelle Runde im Moment schwer. Vor allem das instabile Heck macht den Fahrern zu schaffen. Auffallend ist, dass Russell an diesem Wochenende damit besser zurechtkommt als Hamilton. „Lewis erhält vom Wagen einfach nicht jene Rückmeldungen, die er braucht, um volles Vertrauen ins Auto zu fassen. Da gibt es zwischendurch vielleicht mal eine Runde, in welcher der notwendige Grip da ist, aber alles in allem läuft es einfach nicht rund“, so Wolff.