20.000 Euro pro Monat: Hauptgewinn geht nach Tirol

Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, das heißt, man kreuzt sechs Zahlen zwischen 1 und 40 an sowie eine „Traumzahl“, die zwischen 1 und 5 liegt. Mehrere Gewinnränge kommen zum Tragen – und am Donnerstag schlug ein Tiroler oder eine Tirolerin (der oder die Gewinnerin hat sich bis dato noch nicht gemeldet) im höchsten Rang zu.