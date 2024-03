Für die Jungen wird Jobsuche zur Herkules-Aufgabe

Um 5000 Junge mehr ohne Job

Hatten ältere Beschäftigte zuletzt am Arbeitsmarkt offenbar bessere Chancen, ist auch in diesem Segment die Arbeitslosigkeit wieder ins Plus gekippt – wenn auch vorläufig nur um 1,2 Prozent. Ernste Sorgen bereitet der zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz indes der Anstieg bei Arbeitslosen bis 24 Jahre. Hier beträgt der Zuwachs gegenüber Februar 2022 satte 18,5 Prozent – das sind mehr als 5000 Betroffene. Einziger Lichtblick in der aktuellen AMS-Statistik: Es gibt um 4,8 Prozent weniger Langzeitarbeitslose als vor einem Jahr. Damit geht dieser Wert bereits seit 30 Monaten zurück.

Mostviertel verliert Arbeitsplätze

Leicht rückläufig ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Februar des Vorjahres nur in den Regionen Krems und Zwettl. Die höchsten Anstiege gab es hingegen in den Bezirken Waidhofen an der Ybbs (26,1 Prozent), Scheibbs (24.3 Prozent) und Amstetten (21,8 Prozent). Auch in Mistelbach, Mödling und St. Pölten lag die Zunahme über der 10-Prozent-Marke.