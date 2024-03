Handball-EURO der Frauen 2026 in fünf Ländern

Finale in Polen

Die EHF hat sich laut der Mitteilung dazu entschieden, die einzelnen Bewerbungen von Tschechien/Polen, Rumänien/Slowakei und der Türkei zusammenzufassen, um „den Top-Frauen-Handball in so viele europäische Märkte wie möglich zu bringen“. Vorrunden finden in jeder der fünf Nationen statt, die Hauptrunden dann in Rumänien und Polen. Austragungsort der Finalspiele wird das polnische Kattowitz.