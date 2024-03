Rupert Murdoch (93) will zum fünften Mal heiraten

Mächtiger Medien-Unternehmer

Der in Australien geborene Murdoch, seit 1985 US-Staatsbürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Ihm gehören unter anderem der konservative Nachrichtensender Fox News und die Zeitung „Wall Street Journal“ in den USA und in Großbritannien das Boulevardblatt „Sun“ und die Zeitung „The Times“.