Ehe von Murdoch-Enkelin hielt nur zwölf Stunden

Ehe lag nach 12 Stunden in Trümmern

Doch was nur Stunden nach dem Jawort passierte, das konnten selbst Promi-Gäste wie Woody Harrelson und Co. nicht ahnen. „Wir waren zwölf Stunden verheiratet, als unsere ganze Welt zusammenbrach“, schilderte die heute 23-Jährige der „Daily Mail“.