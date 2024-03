Magic6 Pro im Test: Gelingt Honor das Comeback?

Mit preiswerten Geräten hatte sich Honor einst im Schatten des Mutterkonzerns Huawei einen Namen gemacht. Dann kam der „Google-Bann“ und mit ihm das vorläufige Aus für die Marke in Europa. Inzwischen ist Honor ein eigenständiges Unternehmen (siehe Faktenbox) und hat innerhalb nur weniger Jahre eine Entwicklung zurückgelegt: In China liegt man bereits nur knapp hinter dem Marktführer Vivo und dem ehemaligen Mutterkonzern Huawei auf Platz drei, und in Europa konnte Honor im wichtigen Weihnachtsquartal erstmals in die Top 5 der wichtigsten Smartphone-Hersteller vordringen.