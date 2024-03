Klage gescheitert: Trump muss 700.000 Euro zahlen

Teilnahme an Sex-Orgien in Russland

Im sogenannten Steele-Dosier werden unter anderem Berichte zitiert, wonach der russische Geheimdienst Filmmaterial von der angeblichen Teilnahme Trumps an Sex-Orgien in Russland habe und als Druckmittel in der Hinterhand halte. Dabei geht es unter anderem um einen angeblichen Vorfall in einem Hotel in Moskau im Jahr 2013, bei dem Prostituierte in Anwesenheit Trumps auf ein Bett uriniert haben sollen.