Frauentag: Der Weg zur Gleichberechtigung ist lang

„Der Frauentag ist nicht nur ein ,Fest’, sondern ein Tag, an dem wir auf viele Missstände hinweisen und uns dagegen aussprechen", so Vizelandeschefin und Frauenreferentin Astrid Eisenkopf. Seit über 100 Jahren steht der 8. März für den langen Kampf der Frauen und für eine gleiche Teilhabe an der Gesellschaft. Vieles wurde in den vergangenen Jahrzehnten erreicht. Doch ein Ende des Kampfes ist nicht in Sicht.