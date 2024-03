„Jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen!“

Schwergewicht im Anmarsch

Drei Siege in Serie (Horn, Stripfing, Amstetten) knallte die Mannschaft von Rene Poms in der Meisterschaft im Frühjahr hin, mit Ried tanzt jetzt aber ein Schwergewicht unter den Hochöfen an. „Ein Spitzenspiel, hoffentlich kommen viele Zuschauer auf den Monte Schlacko. Das wird kein Selbstläufer. Wollen wir anschreiben, muss jeder an seine Leistungsgrenze gehen!“