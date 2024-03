Hisbollah-Chef geißelt Handys, Sohn auf Instagram

„Ihr fragt mich, wo ist der Agent. Ich sage euch, dass das Handy in eurer Hand, in den Händen eurer Frauen und Kinder der Agent ist“, so Nasrallah damals. Einen Widerspruch zu den Social-Media-Aktivitäten des Nasrallah-Sprösslings sah die Hisbollah-Sprecherin im Gespräch mit der dpa darin allerdings nicht. Die Botschaft sei vor allem an die Kämpfer gerichtet gewesen, nicht an die Allgemeinbevölkerung, erklärte sie.