Israel mit klarer Warnung an Hisbollah im Libanon

„Terroristen und Kommandanten“ getötet

An der libanesisch-israelischen Grenze gibt es seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas fast tagtäglich Schusswechsel, hauptsächlich zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Mindestens 218 Menschen wurden seither im Südlibanon getötet, die meisten von ihnen waren Hisbollah-Kämpfer, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP ergab. Bei israelischen Angriffen im Libanon seien mehr als 200 „Terroristen und Kommandanten“ getötet worden, so Hagari am Wochenende.