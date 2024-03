Israel lockert Seeblockade des Gazastreifens

Dies berichtete die israelische Tageszeitung „Haaretz“ am Mittwoch. Pläne für Hilfstransporte per Schiff bestätigte auch ein Sprecher der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Die Organisation World Central Kitchen (WCK) solle die Hilfsgüter dann mit Hilfe von Luftkissenfahrzeugen zu einem von der israelischen Armee kontrollierten Dock bringen.